EJLi pressiteate vahendusel ütles Eesti jalgpallikoondise nüüdseks endine kapten Konstantin Vassiljev, et on olemuselt patsifist. Vassiljev, kes sai Eesti kodakondsuse 2002. aastal, teenis avalikel andmetel 2007. aasta alguses kaitseväes, kus pidi läbima noorsõduri kümnenädalase baaskursuse. Kaitseväes õpetatakse muu hulgas relv käes vaenlast tapma, aga patsifism on põhimõtteline suhtumine, mille järgi ei saa inimeste tapmist ega sõjapidamist kunagi õigustada; patsifistid leiavad, et riigi nimel ei tohiks kunagi tappa.