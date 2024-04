Norra laskesuusataja keeldus koondisega treenimast

«Ütlesin avalikult, et kahtlen palju koondisega treenimises. Koondise juhtkond toetas mind selles otsuses. Peamine keeldumise põhjus on see, et mul on suurem usaldus programmi vastu, millega eratiimis töötan. See näib olevat edu valem. Asi pole selles, et ma rahvuskoondist ei usuks, kuid hetkel usun, et suudan eraldi rohkem edasi areneda,» vahendab Norra rahvusringhääling (NRK) Skogani sõnu.