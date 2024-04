NBAs lõppes Leedu korvpallitähe imetabane seeria

Pärast kaotusmängu ja imelise seeria lõppu ütles Sabonis, et on oma saavutuse üle väga uhke. «See on ikka suurepärane, kui sind mainitakse koos mõne suurnimega. Lõpuks proovin lihtsalt oma mängu mängida ja võita. See on minu kui suure mehe töö – saada lauapalle ja palle korve visata,» vahendas Sabonist basketnews.com.