Guinnessi rekordeid võõrustanud Eesti spordiasutus sulgeb uksed

Avaldame nende kodulehele üles riputatud avalduse:

«Head sportlased, lapsevanemad ja Spot of Tallinn koostööpartnerid

Nüüdseks on Spot Of Tallinn tegutsenud üle kaheksa aasta. Nende aastate jooksul oleme korraldanud kümneid laagreid ja spordivõistlusi. Meie hallides on püstitatud kaks Guinnessi rekordit ning treeninud kümneid tippsportlasi alustades Kelly ja Henry Sildarust, lõpetades oma ala tippudega, kes jõudsid meile Simple Sessioni ajal.

Aga nendest tähtsündmustest ja hetkedest olulisemgi on sajad lapsed ja noored, kes on saanud meie maailmaklassi tingimustes harjutada spordialasid, mida sellel tasemel poleks võimalik treenida kuskil Eestis ega isegi lähiriikides. Laagrite, sadade kooligruppide külastuste ja pea 1800 meil peetud sünnipäevapeoga oleme põnevaid spordialasid saanud tutvustada kokku tuhandetele noortele ja lastele.

On see vast olnud sõit!

Neile aastatele ja saavutustele tagasi vaadates on meil kogu Spoti meeskonna nimel äärmiselt raske öelda, et see sõit on peagi lõppemas. Tänasest on veel jäänud viimased kuud, mil Spot on avatud nii meie oma spordiklubi lastele kui ka kõigile teistele huvilistele. Juunikuus sulgeb Spot oma uksed jäädavalt.

See otsus ei tulnud meile kindlasti kergelt, aga nagu teame – oluline on osata lõpetada sõit õigel ajal. Vaatame uhkusega tagasi neile aastatele ning tunneme rõõmu ja rahulolu selle üle, et saime paljudele noortele ja lastele pakkuda võimalust tutvuda nõnda paljude põnevate spordialadega ning treenida tipptasemel tingimustes.

Aga mis kõige olulisem – soovime südamest tänada kõiki noori, lapsi, lapsevanemaid ja koostööpartnereid, kellega meil on olnud rõõm kõik need aastad koostööd teha. Teiega koos saime teha midagi unikaalset mitte ainult Eestis, vaid terves regioonis. Meil on kõigil põhjust uhkust tunda.»