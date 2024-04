Nõmme United tegi Eesti jalgpalli ajalugu

«Tegelikult oli meil plaan juba eelmisel aastal esimese Eesti meeskonnana midagi suurt korda saata, aga siis paraku ei õnnestunud. Ka sel aastal oli tegelikult enne viimast alagrupimängu huvitav seis: võiduga oleksime saanud alagrupis esikoha, viigiga kolmanda ning kaotusega viienda, millega oleksime sõelmängudest välja jäänud,» kirjeldas Klasen liiga tasavägisust. Ta lisas: «Selles võistkonnas on väga suur sisu ja ma ei ole hetkekski kahelnud, et me ei võiks lõpuks karikat pea kohale tõsta.»