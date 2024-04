Selge on see, et Madridi Real (viimase vooru eel 26 võitu) oli juba ammu kindlustanud esikoha. Tel Avivi Maccabi (19) lõpetab igal juhul seitsmendana ja läheb parima asetusega play-in-faasi. Ning praeguse kuue viimase hooaeg piirdub põhiturniiriga. Need on Valencia (14), Kaunase Žalgiris (14), Müncheni Bayern (13), Belgradi Crvena Zvezda (11), Villeurbanne'i Asvel (8) ja Berliini Alba (5).