Norras lahvatas samasugune suusaskandaal nagu Eestis

Nimelt osales 36-aastane norralanna hiljuti kodumaal Bardufossist Finnsnessi kulgenud 60 km suusamaratonil, kus platseerus Magni Smedåsi järel teiseks. Praeguseks on aga ilmnenud, et võidunaine tegeles klassikadistantsi vältel korduvalt pettusega.

«Mul on eraldi klipid, kus on näha, et Magni kasutas kurvidest väljudes uisustiili. Mõlema käe ja jalaga. Seda on ilmselgelt liiga palju,» põrutas Slind kodumaa ringhäälingule.