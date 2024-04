Anett Kontaveidi elu saab kaante vahele

Kirjanik Eia Uus nentis, et protsess on siiani olnud ülimalt huvitav. «Lugu koorub meie kohtumiste käigus aina sügavamate kihtideni ja ausalt öeldes näen juba unes ka Aneti mänge,» sõnas ta.

«Minu roll selle raamatu juures on kõik Aneti põnevad lood tema mälupangast välja meelitada ja köitvalt kokku kombineerida. Tahaksin, et lugeja saaks kuulda hästi ehedat Aneti enda häält – tema mõtted ja kogemused tema enda sõnades,» lisas Uus.

«Anett Kontaveidi lugu noore naisena tennisemaailma tippu jõudmisest on tõeliselt inspireeriv ja erakordne,» lausus kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets. «Mis on tippu jõudmise hind, suurimad eeldused, inimlikud väljakutsed ning milliseid nõuandeid on tal tagasivaatavalt jagada? Usun, et Aneti raamat võiks olla mõtteaineks kõikidele lugejatele, kes ise sporti teevad, jälgivad ja armastavad.»