Kas tippsporti naasnud eestlase tuhkatriinulugu saab muinasjutulise jätku?

«Kuna tegemist oli alles minu hooaja esimese võistlusega, siis õpin iga stardiga. Olen kindel, et minu sees on praegu isegi kiirem aeg peidus, kuid see nõuab detailidele pihta saamist. 50 m sprindis vigu lubada ei saa,» lisas Tribuntsov ujumisliidu pressiteates.

«Tal on maailma tippklassi kuuluv veealune osa, kuid vee all saab ta reeglite järgi olla vaid 15 meetrit. Õnneks on Ralf väga intelligentne sportlane ja mõtleb väga aktiivselt kaasa, kuidas puudujäägid eemaldada. Iga võistlusega kogub ta aina rohkem enesekindlust ja kui ta suudab üks hetk kokku panna terviku ujumise, siis ma julgen öelda, et olümpianorm langeb,» analüüsis Meijel.