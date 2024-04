Kallas Vassiljevist: kahetsusväärne, et meil on inimesi, kelle ajalooteadmine on puudulik

Vassiljevi puiklemine Ukraina teemadel on lisaks Eesti meediale leidnud kajastust välismaal ning hiljuti ka idanaabri juures. Tekkinud olukorras on Kallase sõnul vaja tausta selgitada. Tema hinnangul tõestab ainuüksi meie ajalugu, kui Venemaa sõjategevuse järel saabub rahu, siis sellega ei lõppe inimlikud kannatused okupatsiooni all.

«Repressioonid pandi meie inimeste vastu toime, kui oli rahu. Sõda ju ei olnud 1949ndal, kui küüditamine toimus. On kahetsusväärne, et meil siiski on kuidagi inimesi, kelle ajalooteadmine on selles suhtes puudulik. Ma arvan, et üleminek eestikeelsele haridusele on siin ikkagi võtmekohaks, et oleme kõik samas inforuumis,» ütles Kallas pressikonverentsil.