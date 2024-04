«Mulle tundub, et Venemaa ja Brasiilia legendide matš on täiesti teostatav. Cafu peab mängijatega rääkima. Kui nad omavahel kokku lepivad, et nad on valmis tulema, on see isegi Moskva jaoks suur püha. Ilma probleemita toimuks see matš täismajale. Tooge kohale Ronaldinho, Cafu, Rivaldo, Taffarel ja Kaká,» kirjutas Venemaa meedia.