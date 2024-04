Niskaneni karjäär on olnud vägev. Ta on tiitlivõistlustelt võitnud üheksa medalit. Neist kolm on olümpia- ning üks MM-kuld. MK-sarjas on ta teeninud kaheksa võitu.

Iltalehti suusaekspert Jylhä kardab aga, et Niskaneni head päevad on läbi. «On paratamatu, et 1992. aastal sündinud sportlase jaoks loomulikku arengut läbi treeningute enam ei toimu. Küsimus on, kuidas vormi halvenemist pidurdada. Võimalik on tippvormi üheks võistluseks ajastada, kuid see käib teistmoodi kui terveks hooajaks heas vormis püsimine,» rääkis Jylhä.