Tormis Laine lõpetas hooaja pauguga

Võit tähendas ühtlasi ka seda, et Laine teenis teist päeva maksimaalselt hea FIS-punkti. FIS-punktid on slaalomis olulised, sest nende põhjal pannakse MK-etappidel paika stardijärjekord. Mida väiksem on sportlase stardinumber, seda paremad on tingimused rajal. Uues maailma edetabelis tõuseb Laine nüüd 43. kohale.