Ajaloo üks legendaarsemaid laskesuusatajaid sai sule sappa

53-aastane Gross on aegade üks legendaarsemaid laskesuusatajaid. Tema auhinnakapist leiab kaheksa olümpiamedalit, millest neli on kuldsed. Lisaks on üheksakordne maailmameister MMidelt võitnud kokku 20 medalit. MK-sarjas võistles ta koguni 17 hooaega.

«Minu lepingut ei uuendatud. Nad ütlesid, et põhjused on finantsilised, mis tähendab, et Sloveenia laskesuusaliidul pole võimalik mulle enam raha maksta. Kaks aastat tagasi anti mulle ülesanne luua kahe sloveenilasest abilisega tiim. Nad on minu kogemustest õppinud ning võtsid edaspidise töö üle,» ütles Gross Traunsteiner Tagblattile.