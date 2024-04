28-aastane naine lõpetas karjääri, sest sport tegi tema tervisega üks-null

«Mäesuusatamine röövis minult tervise, kuid pakkus unustamatuid mälestusi ning eluaegseid sõpru. Paraku ma ei saa samamoodi enam jätkata. Ilma toetuse – treeneri ja tiimita –, on tippu pürgimine võimatu. Eelmine hooaeg oli lihtsalt nii halb, et õigem on praegu enda heaolule keskenduda,» selgitas Hörnblad tausta.