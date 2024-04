Aron kustutas vormelikaardilt eestlaste jaoks viimase suure valge laigu

Täna osales Eesti parim vormelisõitja Paul Aron Itaalias Misanos toimuval vormel E sarja uustulnukatele mõeldud vabatreeningul. Ühtlasi tähistas see, et nüüd on Eesti vormelisõitjad pääsenud rajale kõigis Rahvusvahelise autoliidu (FIA) egiidi all toimuvates vormelisarjades.