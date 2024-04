Porsche ulatas Eesti vormelitalent Paul Aronile abikäe

Porsche Eesti esindaja, Auto 100 juhatuse liikme Jussi Pärnpuu sõnul pole koostöö tagamaid vaja pikalt selgitada. «Ringrada, ringrajasport, võidusõit, autosport – see on valdkond, mida me Auto 100s ja Porsche Eestis oleme pidevalt arendanud ning loomulikult võimalusel ka toetame andekaid noori. Paul Aron on juba väga palju saavutanud ning usume, et ta jõuab selles maailmas veel kaugele. Tema värske uudis elektrivormelite MM-sarja etapil osalemisest on vaid kinnitus noormehe talendist ja suurest tulevikust. Loomulikult soovime teda toetada ja julgustada võtma riske, pidevalt treenima ja edasi liikuma. Ringrajasport on meie DNA,» lausus Pärnpuu.

Teisalt on Pärnpuul hea meel, et alanud koostööst saavad osa ka Porsche-huvilised ja kliendid. Nimelt liitub Paul Aron suviste sõiduelamusprogrammidega, kus ta koos Porsche sertifitseeritud sõiduinstruktor Rainer Ausiga oma teadmisi ja võidusõitudest saadud kogemusi jagab. «See on unikaalne võimalus näha lähedalt maailmas hetkel paremuselt teise F2 piloodi sõiduoskusi ja käitumist ringrajal. Istuda tema kõrval, küsida nõu ja tutvuda seeläbi päris professionaalse võidusõidu maailmaga,» lisas Pärnpuu. Porsche sõiduelamused Porsche Ringil toimuvad maist augustini kaks korda kuus.

Paul Aron, kes pressibriifingu ajal viibis Itaalias, saatis oma tervitused video teel otse Misanost elektrivormeli treeningutelt. «Olen väga tänulik kogu Auto 100-le ja Porsche Eestile, kes minusse usuvad ja on sel hooajal mulle selja taha tulnud. Meil on Porschega väga suur ühisosa – võidusõit. See on bränd, mis mulle on meeldinud juba aegade algusest ja mul on ääretult hea meel, et oleme leidnud võimaluse ka vastastikuseks koostööks,» sõnas Aron.

Paul Aron on Eesti autosportlane, kes osaleb 2024. aastal FIA Vormel 2 võistlussarjas Hitech võistkonnaga. Hetkel hoiab ta maailmas Vormel 2 sarjas teist positsiooni. Ta on esimene Eesti autosportlane, kes on saanud kutse osalemiseks elektrivormelite MM-etapile, kus ta liitub Envision meeskonnaga. Esimene etapp sõidetakse Berliinis 12. mail.