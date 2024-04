Kergejõustikumaailma jahmatanud Saksa vägilane võitleb olümpiavõitjaga

Turkus toimuvatel Paavo Nurmi Mängudel on odavise olnud traditsiooniliselt üheks peasündmuseks. Seal on pidanud lahinguid erinevad olümpiavõitjad kui ka maailmameistrid.

Chopra on lahinguks valmis ning tema eesmärgiks on saata oda üle 90 meetri. Selleni pole Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud India kergejõustikutäht veel suuteline olnud. Tema isiklik ja India rekord on 89.94, mis visatud kaks aastat tagasi Stockholmis. Väidetavalt on 26-aastane sportlane tänavu treeningul juba 90 meetrit alistanud.