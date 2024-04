Tippsportlane olemisega kaasneb üksjagu kohustusi, millest üks on Rahvusvahelise Anti-dopinguagentuuri (WADA) testimisandmebaasi programmi ADAMS täitmine. Tegemist on 2005. aastal ilmavalgust näinud WADA testibaasiga, mida kasutab rohkem kui 20 000 sportlast üle maailma.

Neist 46 on Eesti sportlased. Osa atleete – praegusel juhul on neid Eestis 17 – on ADAMSisse lisatud rahvusvahelise alaliidu kaudu. Ülejäänud on registreeritud testibaasi välja valinud Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE). Üldjuhul on tegemist tippude või tippu pürgivate sportlastega.