Vitoria Baskonia kindlustas koha kümne parema seas juba eelmisel nädalal. Eilse magusa võõrsilvõiduga Bologna Virtuse üle tagati kaheksas koht. See oli järgmist nädalat silmas pidades väga oluline.

Tänavu on Euroliigas esmakordselt kasutusel play-in formaat. See tähendab, et kuus esimest kindlustasid koha play-off'is, seitsmendal kuni kümnendal kohal olevad satsid mängivad välja ülejäänud kaks pääset.