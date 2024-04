Rallitäht on lummatud: keegi oleks nagu mul palunud joonistada ralliautole ideaalsead katsed

Sellest põhja-iirlane ennast aga häirida ei lase, vaid ta naudib hoopis sealseid katseid. Kui väga viiel MM-etapil võidutsenud Meeke'ile need meeldivad? Laskem siinkohal mehel endil kõneleda.

«Ausalt öeldes pole ma iialgi näinud ideaalsemaid ralliteid,» sõnas ta laupäeva lõunal. «Tunne on, nagu keegi oleks mulle tühja lehe andnud ja palunud joonistada ralliautole kõige ideaalsemad katsed. Täpselt selline tunne siin Otagos ongi. See on lihtsalt imeline.»