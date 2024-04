Eestis resideeruv soomlane ei saanud tänavu kohta Hyundais Rally1 autos. Suninen jäi küll tiimi, et osaleda madalamas klassis, ent sel hooajal pole ta veel startinud.

Keenias toimunud MM-etapi ajal oli ralliäss ametis hoopis MTV telekommentaatorina. See polnud päris esmakordne kogemus, aga see positsioon on talle veel üsna uus.