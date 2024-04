2002. aastal sai Leverkuseni Bayer endale (kuri)kuulsa hüüdnime Neverkusen, kui neil õnnestus kahe nädala jooksul käest anda nii Saksamaa meistritiitel kui kaotada ka Saksamaa karika ja Meistrite liiga finaalis. Nüüdseks on see kõik ajalugu, sest just Leverkusen lõpetas Müncheni Bayerni 11 aastat kestnud võimutsemise Saksamaal.