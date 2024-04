AS Roma ja Elevandiluuranniku keskkaitsja Ndicka haaras ootamatult kohtumise alguses rinnust kinni ning langes esialgu murule istuma. Pikalt ta seda teha ei suutnud ning peagi oli ta selili maas. Kui esialgu vaadati seda olukorda rahulikult, siis peagi mõistsid kõik, et asi on tõsine.