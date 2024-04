Noor Alekna lükkas Kanteri kõigi aegade edetabeli esikolmikust välja

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (World Athletics) kettaheite kõigi aegade edetabelis on Alekna tulemusena kirjas 74.41, sest just nii palju mõõtsid kohtunikud esialgu Alekna pikima heite pikkuseks. Hiljem korrigeeriti see kuus sentimeetrit lühemaks.