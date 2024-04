VIDEO ⟩ Rattur jäi kuulsa sõidu võidust ilma, sest hakkas liiga vara juubeldama

Wiebes näitas grupifinišis head sprindijalga ning sai konkurentidega väikese õhuvahe sisse. Ta kiikas üle õla paremale ning tundus, et ta vuhiseb uhkes üksinduses üle finišijoone. Temast vasakul jätkas aga sprinti Vos, kes lõpuks ülinapilt tema eest võidu napsas.

«Tegin väga rumala vea. See on karm õppetund. Mulle tuleb abiks, et naiskonnakaaslased olid mind pärast finišit toetamas,» ütles pisarates Wiebes globalcyclingnetwork.com-ile.