Ronnie O'Sullivan tahab, et snuukris toimuks midagi enneolematut

Snuukri maailmameistrist on välja selgitatud alates 1927. aastast ning alates 1977. aastast on kõik võistlused peetud Sheffieldis Crucible’is. Kui pea 50 aastat tagasi tundus see mängupaik ideaalne MMi korraldamiseks, siis ajaga on võistlus paisunud tohutult suureks vaatemänguks.