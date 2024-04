Toyota on valmis kordama Hyundai tehtud trikki

Hooaja kolmas etapp toimus Keenias ja sealne Safari ralli oli taas kord Toyota pärusmaa. Hyundai kolmiku võistlus kiskus rappa juba avapäeval ning laupäeva õhtul tundus, et kõik on kadunud.

MM-sarja liider Thierry Neuville oli kaotanud kümmekond minutit kütusesüsteemi rikke tõttu, Ott Tänak sõitis reedel kivile otsa ja langes kõrgest mängust, Esapekka Lappi autot tabas avapäeval tehniline rike.

Toyota käes oli aga kaksikjuhtimine ning kõik tundus liikuvat Jaapani meeskonnale kasulikku rada mööda. Pühapäeval tõmbasid aga liider Kalle Rovanperä ja teist kohta hoidnud Takamoto Katsuta hoogu maha, et positsioone säilitada.

Hyundaid läksid aga ründama ning Neuville ja Tänak võtsid viimaselt päevalt kokku 22 punkti ning nii on Toyota edu pärast kolme etappi Hyundai ees vaid neli punkti. Eelmise aasta reeglite põhjal oleks punktitabel sootuks teistsugune, kuid Safari ralli viimane päeva tõestas elavalt, kui oluliseks on muutunud pühapäev.

Nüüd on Toyota valmis sama trikki tegema Horvaatias. Sébastien Ogier saabub Zagrebisse võidumõtetega. Samas tuleb tal aru anda, et on punktitabelis kuues ning asfaltrallil tuleb tal avapäeval startida päris taga. Muutlik ilm ja mudaseks muutuv asfalt võib tema võiduvõimalusi oluliselt vähendada.

Kaheksakordne maailmameister Ogier juhtis enne võistlust tähelepanu olulisele detailile. «Minu motivatsioon on alati jõuda poodiumile ja võidelda võidu nimel. Samas olen siin ka selleks, et meeskonda aidata. Uus punktisüsteem on näidanud, et pühapäevad on praegu olulisemad kui kunagi varem,» ütles 40-aastane prantslane pressiteates.

DirtFishi portaal tegi sellest märkusest järelduse, et Toyota strateegia on juba ette planeeritud. Kui on näha, et võitu ei tule, siis Ogier pühapäeval täisgaasiga sõitmiseks, et noppida kaduma läinud punkte, nagu seda tegi Keenias Hyundai.