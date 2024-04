Miks? Kahekordsel maailmameistril on WRCst kama kaks

Autoralli MM-sari nõuab sel hooajal fännidelt ja sõitjatelt paremat arvutamisoskust kui kunagi varem. Nüüd on MM-punktide kogumiseks kolm võimalust: laupäeva õhtul jagatakse punkte üldarvestuse kümnele paremale, pühapäeval saavad premeeritud parimat hoogu näidanud esimesed seitse ja traditsiooniks muutunud punktikatsel koguvad punktilisa viis paremat.

Oma kriitikat uue süsteemi kohta on edastanud paljud, kuid Röhrl näeb asja väga mustades toonides. «Kui ma kuulen sellest punktisüsteemist, mille nad autoralli MM-sarjas loonud on, kisub see mind lõhki!» ütles Röhrl Motorsport-Totali YouTube'is avaldatud intervjuus.

77-aastane sakslane, kes tuli maailmameistriks Fiati ja Opeliga, ei hoia kriitikat tagasi ja hurjutab ka rahvusvahelise autoliidu (FIA) presidenti Mohammed bin Sulayemi, kes on ka endine rallisõitja. «Kui ma nüüd [FIA] presidendiga räägin, siis ütlen, et te olete kõik hullud, see pole normaalne. Mida see peaks tähendama?» oli Röhrl ahastuses.

Aastatel 1973 kuni 1987 MM-sarjas lisaks Fiatile ja Opelile ka Audi Quattro ja Lanciaga kihutanud Röhrli hinnangul arenetakse uue punktisüsteemiga vales suunas. «Mida ma praegu mootorispordi kohta üldiselt kriitiliselt ütlen: see pole enam sport, see on show. Nad püüavad kõigest väest muuta sporti show'ks. Kõik peab olema lihtsalt etendus. Kohutav!»

Röhrl osales mullu Kesk-Euroopa MM-ralli auhinnatseremoonial ja sai autasustada Kalle Rovanperät, kes kindlustas oma teise järjestikuse MM-tiitli. Aga tundub, et kui see avalik esinemine välja jätta, pole vanameistril WRCga enam erilist sidet. «Mind ei huvita, mida nad teevad. Sellest on kahju. Õnneks olin õigel ajal kohal. Ja miski muu mind enam nii väga ei huvita.»