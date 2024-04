Miks säravad naiste tennises idaeurooplannad? Ühel neist on asi selge

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud – 2023. ja 2024. aastal Austraalia lahtised – Sabalenka selgitas, miks enamik naiste tippudest on pärit Ida-Euroopast. Just selline küsimus küsiti 25-aastaselt valgevenelannalt Stuttgarti WTA 500 kategooria turniiri eel.

«Me kõik kasvasime üles keerulistes tingimustes. Oleme tõeliselt tugevad inimesed ja võitlejad. Raske öelda. See on ainus seletus, mis pähe tuleb. Vähemalt kehtib see kindlasti minu kohta.

Minu jaoks ei olnud noorus kunagi kerge ja ma võitlesin alati oma unistuse eest. Ma arvan, et me oleme omamoodi vastupidavad. Aga konkreetset vastust ma ei tea,» ütles Sabalenka ja puhkes naerma.

Kes on maailma edetabeli esikümnesse kuuluvad Ida-Euroopa tennisistid? Esmalt maailma esireket, 22-aastane poolatar Iga Swiatek. Teist kohta hoiab siis Sabalenka ja 24-aastane Kasahstani esindaja Jelena Rõbakina on neljas. Kaheksas on 24-aastane tšehhitar Marketa Vondrousova ja kümnes 26-aastane lätlanna Jelena Ostapenko. Esikümne piiril on veel 26-aastane venelanna Darja Kassatkina ja 27-aastane tšehhitar Karolina Muchova.