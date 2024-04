Iirimaa ralli on WRC-kalendris figureerinud aastate jooksul kaks korda. Oma debüüt tehti 2007. aastal, kui etapp korraldati kahasse Põhja-Iirimaaga, teist korda mahuti sinna 2009. aastal, kui hooaeg avati Monte Carlo asemel Iirimaal. Mõlemal juhul on rallikeskuseks olnud Sligo.

Viimasel paaril aastal on iirlased aga kuluaarides kõvasti tööd teinud, et WRC-sari saareriiki tagasi tuua. Eriti aktiivselt on asutud sellel rindel tegutsema eelmisest aastast, mil siitilmast lahkus Craig Breen.