Seitse aastat tagasi Eestisse jõudnud spordiala teeb äkktõusu

Nüüdseks on Eestis 73 padeliväljakut, millest 44 on sise- ja 29 välisväljakud. See arv kasvab aga meeletu kiirusega, sest juba peagi on valmimas veel vähemalt 14 siseväljakut. Lisaks on töös veel mitmed projektid, mille valmimistähtajad on teadmata.