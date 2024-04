Levadia püüab Eestis teha Leverkuseni Bayerit

Seitsme mänguga on kogutud täisedu, 21 punkti, väravate vahega 25-2. Hooaja kaks esimest mängu võideti 6:0. «Eesti kõrgliigas mängides ei ole ma nii head meeskonda näinud,» tunnustas Nõmme Kalju ründaja Alex Matthias Tamm, kui tosina päeva eest lahkuti väljakult 1:5 saunaga. Siiski on osa mänge näidanud, et Levadiassegi kuuluvad kõigest luust ja lihast inimesed.