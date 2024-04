Jalgpallimaailma kuumim paar: üks on polüglott, teine ei lõpetanud kooligi

Viimastel aastatel maailma seksikamaks jalgpalluriks peetav Lehmann ja Brasiilia jalgpallitäht Luiz olid paar ka mõned aastad tagasi, ent 2022. aasta sügisel mindi lahku. Noored on end aga taaskord leidnud.

Inglismaa jalgpalliklubis Aston Villas leiba teenivad Lehmann ja Luiz on enda sõnul taas koos õnnelikud. «Inimesed ütlevad, et oleme kuulsuste paar, ent ise peame enda suhet täiesti normaalseks. Veedame enamiku oma ajast kodus. Samas ei väldi me inimesi. Käime väljas söömas, mängime bowlingut või teeme kaupluses oste. Saame neid asju täiesti rahulikult teha. Elame Inglismaal hästi,» lausus Brasiilia pallivõlur Luiz.