Olulisi punkte jahtiv Eesti esireket edenes Lõuna-Koreas veerandfinaali

Kaheksa parema hulgas läheb Lajal vastamisi Leedu tenniseässa Ricardas Berankisega (ATP 371.), kes mõned aastad tagasi paiknes maailma edetabelis 50. positsioonil. Eesti esireket vajab hädasti Lõuna-Koreas edu, et säilitada olulised punktid maailma edetabelis. Praegu on ta virtuaalselt loovutanud 28 silma, mis langetanud eestlase edetabeli 225. reale.