Verstappen on kodumaa tõstnud vägevatesse kõrgustesse

Verstappen võitis hiljuti Jaapanis karjääri 57. F1-etapi ning on sellega aegade paremuselt kolmas mees. Temast on edukamad olnud ainult seitsmekordsed maailmameistrid Michael Schumacher (91) ja Lewis Hamilton (103). Lisaks sellele on ta kergitanud riikide edetabelis Hollandi väga kõrgele.