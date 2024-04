Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretäri Siim Suklese (pildil) sõnul on tegemist ohtliku pretsedendiga, sest kunagi varem pole ükski rahvusvaheline alaliit olümpiavõitjaid rahaliselt premeerinud.

«Kui ma seda uudist kuulsin, siis jättis see sellise uusrikka kõvatamise tunde. Meil (olümpial – toim) on kindlasti alaliite, alates jäähokist kuni korvpallini, mis on rikkamad, ja nemad ei tee seda.