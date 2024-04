«Suures plaanis näidatakse sobimatuid žeste, kus mängijad imiteerivad suguakte, teevad lesbilisi suudlusi ja muid jõledusi.»

Skandaal algas pärast meistrivõistluste poolfinaali otsustava mängu viimast punkti. Soosikuseisuses olnud Moskva Dinamo kaotas Kaliningradi Lokomotivile 1:3 ja jäi seerias alla 2:3. Võitjate türklannast mängija Ebrar Karakurt tähistas võitu nõnda kõvasti, et see ei meeldinud kaotajate kaptenile Natalja Gontšarovale. Too näitas Karakurti suunas keskmist sõrme.

Esialgu ei pandud žesti tähelegi, sest televisiooni otseülekandes seda ei näidatud. Ent peagi levis see sotsiaalmeedias kulutulena. Gontšarova kaitses end, et türklanna käitumine oli inetu. Kui mõnigi lootis, et liiga suurt kära ei tõuse, siis ajalehe Sport-Ekspress hinnangul on hõõguvatest sütest saanud korralik tulekahju ning meistrisarja finaal- ja pronksiseeria ei huvita enam suurt kedagi.