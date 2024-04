Eesti korvpalliliidus toimus suurmuudatus

Keio Kuhi kommentaar: «Korvpalliliitu juhib professionaalidest koosnev laia kandepinnaga juhatus, korvpallil on selge visioon, kindel toetajaskond ja üldiselt keerulistel aegadel rahvast ühendavad positiivsed tulemused. Usun, et liigume õiges suunas ja edukaid tulemusi tehakse ka edaspidi. Lihtsamaks tegi minule otsustamise ka see, et korvpall jääb headesse kätesse. Uus peasekretär Gerd Kiili tuleb organisatsiooni seest ja on läbinisti korvpalliinimene, ta on vajalike kogemustega võimekas juht. Mina jätkan korvpalliliidu esindamist FIBA juhatuses ja FIBA noortekomisjoni presidendina, aitan kaasa seal, kus saan aidata.»