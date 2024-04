Pärnu ajaloolise saavutuseni aidanud korvpallur liitub Kaunase Žalgirisega

28-aastane ameeriklane jõudis Leedu tippklubisse, kuna meeskond langes tõsisesse kriisi. Nimelt on vigastusega kimpus nii Arnas Butkevicius kui ka Tomas Dimsa ja nende naasmise osas pole hetkel mingit kuupäeva teada. Arvestades, et Leedu kõrgliigas on mängijate registreerimine peagi lõppemas, siis kasutas Žalgiris võimalust rotatsioonis tekkinud vaba koht Riversiga täita.