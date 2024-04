Horvaatia debüteeris MM-kalendris 2021. aastal ning seni on seal võidetud vaid Toyotaga, kui pjedestaali kõrgeimale astmele on tõusnud Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans. Nii Ogier kui ka Evans võitlevad võidu nimel ka tänavu, nende vastaseks on Hyundai esinumber Thierry Neuville.

Juba mullu rääkisid Horvaatia MM-etapi ninad, et nad soovivad mitme aasta pikkust lepingut. See ka saadi ning kuigi MM-sari ise pole uudist veel ametlikult levitanud, teatas kohaliku auto- ja kardiliidu president Robert Markt meediale, et nad on MM-kalendris ka järgmisel kolmel aastal.