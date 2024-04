Kümnevõistleja andis Tilgale ja teistele tormihoiatuse

See sai eile aga murtud. Nimelt osales Neugebauer USAs võistlusel, kus viskas ketast 58.70. Kümnevõistleja jaoks on see fantastiline tulemus, kui kümnevõistluse sees on pikim kettakaar (55.87) olümpiavõitja ja maailmameistri Bryan Clay nimel. Ameeriklasele järgnevad Lindon Victor (55.22) ja Neugebauer (55.06).