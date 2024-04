Sakslanna on küll vaid 30-aastane ning oli eelmisel kuul lõppenud hooajal hea, kuid viimastel aastatel on teda saatnud ninakõrvalurgete probleemid, mistõttu pole ta saanud nina kaudu hästi hingata.

Et murele leevendust leida, käis Preuss pärast möödunud hooaega lõikuslaual. «Eelmisel aastal polnud me sada protsenti kindlad, kas tahame operatsiooni teha või mitte. Nüüd on nina kaudu hingamine läinud palju paremaks ja loodan, et lõikus aitab tulevikus seda probleemi vältida, rääkis ta taskuhäälingus «Extrarunde».