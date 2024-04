Wydaeghe lubas Horvaatia rallil rajaga tutvudes, et kui belglane võidab kaks korda 9,11 km pikkuse Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki kiiruskatse, ostab ta endale Porsche 911 sõiduauto. Nüüd tuleb mehel oma sõna pidada, sest Neuville jäigi sellel kiiruskatse alistamatuks.

«Martin ütles mulle rajaga tutvumise ajal, et kuna sel katsel on pikkust 9,11 km, siis ostab ta endale esimese 911, kui peaksin katse kaks korda võitma. Nüüd siis pöidlad pihku, et ka teisel korral nii läheb,» avaldas Neuville lõunapausil.