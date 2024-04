Kui kõrgele kerkis maailmarekordi püstitanud Duplantis tegelikult?

Duplantis on karjääri jooksul püstitanud kaheksa maailmarekordit. Uusi tippmarke jahib 24-aastane sportlane sentimeetri kaupa, sest sellisel viisil on tal võimalik rohkem raha teenida.

Iltalehti kergejõustikueksperdi Arto Bryggare sõnul on Duplantis võimeline ületama ka kõrguse 6.30. «Eelmisel aastal ütlesin, et 6.30 on Duplantisisele reaalne ja kõik naersid. Kuid tuleb meeles pidada, et laupäeval polnud üldse tuult. Kui oleks olnud 3-4 meetrit sekundis taganttuul, oleks 6.30 vägagi reaalne,» sõnas ta.