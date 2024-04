Punktikatse peaproovil sõitsid Tänak, Neuville, Evans ja Fourmaux teelt välja

18. kiiruskatsel käisid teelt väljas koguni neli Rally1-autot. Otsa tegi lahti Adrien Fourmaux (M-Sport), kes sõitis kiires paremkurvis otsa lõikamist takistavale postile ning lõhkus ratta. Prantslane kaotas katsel lõpuks 15 minutit, kuid kõige tähtsam on, et ta sai auto uuesti liikuma, sest laupäevase vahefiniši viienda koha punktide kindlustamiseks on vaja ralli lõpetada.