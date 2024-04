Mõistagi oli Ricciardo juhtunust tulivihane. «Võib-olla tunni pärast, kui ta on kordust näinud, võtab ta ka vastutuse. Kui ei, siis pole võimalik kellelgi teda aidata. See on nii frustreeriv, kuid sellist asja ei tohiks turvaauto taga juhtuda,» sõnas Ricciardo.