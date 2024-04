Tänakul jäi Horvaatias enesekindlusest vajaka, järgmiste MM-rallide suhtes on ta lootusrikkam

Tänakult uuriti viimase katse järel, kas ta suutis endast Horvaatias anda maksimumi. «Alati on võimalik veel rohkem suruda aga... mul on lihtsalt enesekindlusest vajaka jäänud. Olen andnud endast kõik, aga tunne pole päris see, et kiiresti sõida. Esimesel läbimisel oli siin ka korralik moment, seega soovisin lihtsalt lõpuni tulla,» rääkis Tänak võistluse kohta.

Punktitabelis on Tänak ikka neljas, kuid järgnevatel kruusarallidel võib hea stardikoht anda talle suure eelise. Kolme nädala pärast sõidetakse aasta esimene kruusaralli Euroopas, kui jätkatakse Portugalis. Ühtekokku tuleb järjest seitse kruusarallit, mai lõpus on kavas natuke aeglasema iseloomuga Sardiinia, kuid siis tuleb järjepanu kolm ülikiiret MM-etappi: Poola, Läti ja Soome. Septembris sõidetakse ka Kreeka ja Tšiili kruusal.

«Järgmised rallid on juba kruusal, kus loodetavasti on asjad paremad: näiteks Keenias oli meil tunnetus hea. Asfaldirallid on need, kus jääb praegu aga vajaka,» andis Tänak mõista, et lahtisel pinnasel sõidetavatel rallidel on ta Hyundai i20 N Rally1-autoga rohkem sinapeal.