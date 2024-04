VIDEO ⟩ Margus Hunt astus üle aastate heiteringi

«Pole korralikku heidet teinud aastast 2010. See on nagu jalgrattaga sõitmine,» kirjutas Hunt video juurde.

Hundilt päriti, kui pikaks heitekaar võis jääda. «Silma järgi on iga heide olnud kaugel,» vastas Hunt sellepeale naljaga.

2017-2019 Hundiga NFLi meeskonnas Indianapolis Colts koos mänginud Anthony Walker juunior kommenteeris videot ühe fraasiga: «Pariis 2024». Vihjates sellega, et Hunt võiks proovida kätt sel suvel toimuval olümpial. Kurb tõsiasi on, et meie kunagisel paraadalal pole juba teist olümpiat järjest võistlustules ühtegi eestlast.