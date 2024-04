Eesti kurlingupaar jätkas MMil võiduseeriat

Eesti kurlingupaari treener Tomi Rantamäki sõnas, et võistkond on hästi esinenud, kuid iga võit nõuab tipptasemel sooritust. «Jääolud on mänguti erinevad, kuid meie võistkonnal on võime kohaneda erinevate tingimustega. Sellel tasemel lihtsaid mänge pole, iga võit nõuab tipptasemel sooritust ning Marie ja Harri on selleks hästi häälestatud. Me võtame ühe mängu korraga,» kommenteeris Rantamäki.